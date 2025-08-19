Para el fútbol argentino este martes se dio un debut histórico. En el encuentro que por la Fecha 1 de La Liga Española diputaron el Real Madrid y Osasuna, hizo su presentación en cancha Franco Mastantuono, una de las joyas argentinas con gran proyección para la Selección Argentina.

El delantero, que hace días cumplió 18 años y pudo por fin entrenarse con el primer equipo del Merengue, pisó el verde césped del Bernabéu para disputar 23 minutos. El argentino surgido en River Plate ingresó por Brahaim Díaz a los 22' del segundo tiempo.

El equipo que dirige Xavi Alonso venció por 1-0 al de Pamplona. El gol del encuentro lo marcó Kylian Mbappé de penal a los 5' del complemento. El francés no dudó en la definición, por lo que, al final fue elegido como la figura del encuentro. De esta manera, el equipo blanco arrancó con el pie derecho la liga, ya que sumó de a tres.

En cuanto a la actuación del ex River y recientemente covocado por Lionel Scaloni para los dos últimos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas, en los 23 minutos que estuvo en cancha, intentó tirar un caño, remató una vez al arco, dio 28 toques, de los cuales 3 de ellos fueron en el área rival, completó 1 de las dos gambetas que intentó, acertó 17 de los 19 pases que dio (89%), acertó uno de los dos centros que envió, ganó dos de cuatro duelos, recuperó dos pelotas y perdió 5.