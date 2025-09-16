El Santiago Bernabéu fue testigo de un momento histórico. Franco Mastantuono escribió su nombre en los libros grandes del Real Madrid al convertirse en el jugador más joven en ser titular con el club en la Champions League, con tan solo 18 años y 33 días.

El estreno del juvenil argentino se dio en un partido cargado de emociones: el Merengue se impuso 2-1 al Olympique de Marsella en la primera fecha del certamen europeo. Pese a jugar con un hombre menos tras la expulsión de Dani Carvajal, los dirigidos por Carlo Ancelotti demostraron carácter y jerarquía para quedarse con la victoria.

El equipo visitante, con fuerte presencia argentina —Gerónimo Rulli en el arco, Leonardo Balerdi como capitán y Facundo Medina entre los titulares—, golpeó primero gracias a un tanto de Tim Weah. Sin embargo, la reacción madridista llegó rápido: Kylian Mbappé empató de penal en el primer tiempo y, ya en la segunda mitad, volvió a convertir desde los doce pasos para sentenciar el resultado