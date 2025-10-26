La ausencia de Franco Mastantuono en la victoria del Real Madrid 2-1 sobre Barcelona generó preguntas entre los seguidores del conjunto blanco, especialmente considerando que el joven argentino había tenido participación regular en los partidos previos de La Liga. Este domingo, el entrenador Xabi Alonso decidió no incluirlo ni un minuto en el campo, una medida directamente vinculada al regreso de Jude Bellingham al once titular.

Durante el clásico, el Real Madrid mostró una clara superioridad frente al equipo dirigido por Hansi Flick, consolidando su liderazgo en la tabla. A pesar de la magnitud del partido, Mastantuono permaneció en el banco de suplentes durante los 90 minutos. Los cambios realizados por Alonso incluyeron los ingresos de Brahim Díaz, Carvajal, Dani Ceballos, Gonzalo García y Rodrygo, dejando al ex River sin minutos en el derbi.

La decisión responde principalmente a la recuperación de Bellingham, quien había estado ausente al inicio de la temporada por una operación de luxación de hombro. Durante su ausencia, Mastantuono ocupó el lugar del inglés, participando en ocho de los nueve partidos disputados por el Madrid en la liga hasta ese momento. Con Bellingham nuevamente disponible, Alonso recuperó al inglés en el equipo titular, relegando al argentino a un rol secundario.

El rendimiento de Bellingham justificó plenamente la elección del técnico. El ex Borussia Dortmund fue figura del clásico y marcó el gol decisivo que selló el 2-1. Tras el partido, Alonso elogió al mediocampista inglés: “Lleva tres partidos muy buenos. Sabíamos que necesitaba tiempo para ponerse en marcha y recuperar sensaciones. Jude es un jugador muy de sensaciones, de transmitir y de enganchar”.

La competencia interna también influyó en la decisión. Con la plantilla completa, Alonso debe elegir entre Mastantuono y Arda Güler, futbolistas de perfiles similares. Por el momento, el técnico se inclina por el turco, quien ha sido titular en la mayoría de los encuentros recientes y cuenta con la ventaja de un año de adaptación en el club. Esta preferencia relegó a Rodrygo, habitual titular bajo Carlo Ancelotti, que solo ingresó a los 72 minutos en reemplazo de Vinicius.

La gestión de los cambios durante el clásico evidencia aún más la situación de Mastantuono. Cuando Güler salió del campo, Alonso optó por Brahim Díaz; tras la salida de Bellingham, el elegido fue Dani Ceballos. Esto deja en claro que, con la plantilla completa, el joven argentino deberá esforzarse para ganar minutos en los partidos más exigentes.

Desde su llegada al Madrid, Mastantuono disputó 11 encuentros, anotando un gol y brindando una asistencia. Además, recibió tres tarjetas amarillas y acumuló 599 minutos de juego, sin expulsiones.