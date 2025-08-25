El pasado domingo 24 de agosto se siguió disputando una nueva fecha del fútbol argentino. Allí el sanjuanino Mati Giménez dio que hablar, ya que marcó por primera vez en su nuevo equipo. El ex San Martín compartió videos del golazo en sus redes sociales para festejarlo.

Esta Fecha N° 6 enfrentó a Argentinos Juniors con Racing Club de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Sudamericana. El “Bicho” colorado goleó a la Academia por 4 a 1, teniendo al nacido en San Juan como autor del tercer tanto.

Giménez Rojas remató desde afuera del área sobre el minuto 60 de partido, venciendo al arquero rival y sellando un golazo que hizo estallar de felicidad a todos los hinchas del “Semillero del Mundo”. Luego de esto el propio Matías comenzó a repostear en Instagram videos que mostraban su tanto desde diferentes ángulos.

Reviví el golazo: