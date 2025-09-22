Una vez más, la carrera de Matías Giménez se ve interrumpida por una dura lesión. El delantero sanjuanino de Argentinos Juniors sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según confirmó el parte médico difundido por el club este lunes por la tarde.

El infortunio ocurrió el domingo en el Estadio Diego Armando Maradona, durante el partido frente a Banfield. Giménez, de 26 años, fue derribado en el aire por el defensor Santiago Daniele y cayó con todo el peso sobre su pierna derecha. De inmediato mostró signos de dolor y, entre lágrimas, debió abandonar el campo en carrito, acompañado por los aplausos de los hinchas.

La lesión tiene un antecedente inmediato que agrava la preocupación: en marzo de 2024, cuando aún jugaba en Independiente, el atacante había sufrido la misma dolencia en la misma rodilla. Aquella vez estuvo más de 225 días inactivo, volviendo recién en octubre a sumar minutos en la Reserva del “Rojo” antes de reinsertarse gradualmente en el primer equipo.

Ahora, el diagnóstico vuelve a ponerlo a prueba. Aunque Argentinos Juniors no informó plazos oficiales, las lesiones de cruzado anterior demandan habitualmente entre seis y ocho meses de rehabilitación, por lo que el delantero se perdería lo que resta de la temporada. Será operado en los próximos días por el cuerpo médico del club.

La noticia golpea al futbolista justo cuando había logrado continuidad y buenas actuaciones en el conjunto de La Paternal, tras llegar desde San Martín de San Juan y su paso por Independiente. El desafío, además de físico, será anímico: deberá afrontar nuevamente una larga recuperación con la experiencia de haberla atravesado no hace tanto tiempo.