Una de las grandes promesas del fútbol sanjuanino, Matías Ivaceta, logró dar el salto de calidad y actualmente se está desempeñando en Aldosivi, precisamente en la reserva, aunque tuvo su paso por el plantel principal cuando el tiburón ascendió. En diálogo con Canal 13 San Juan, el futbolista comentó cómo fueron sus inicios en el deporte y se mostró agradecido con su familia y la comunidad que lo rodea.

El joven enganche comenzó jugando en Unión de Villa Krause. "Hice toda mi escuelita ahí, después me fui a jugar a Peñarol. Allí me formé un poco más, di el salto de calidad, jugué el Federal A y me permitió mostrarme a nivel nacional".

"Me adapté muy bien a Aldosivi. Está en Mar del Plata y es una ciudad muy linda. Ahora estamos tratando de llegar a lo más alto que sería jugar en primera división. Hay que seguir metiéndole, trabajando que en cualquier momento puede llegar ese llamado y hay que tener mucha paciencia", comentó el futbolista, quien estará en el tiburón hasta fin de año.

El sanjuanino evaluó la posibilidad de regresar a Peñarol y, si bien no la descartó, mencionó que todavía no es el momento. "La idea es quedarme por Buenos Aires un tiempo, cerca, marcando ese camino", dijo el surgido del barrio Maliman, en Rawson.

Por último, expresó que su relación con los jugadores que actualmente están en primera es buena y siempre acude a ellos cuando necesita algún consejo. "Cambia mucho el paso de plantel, son mucho más profesionales, gente con mucha experiencia. Ahora como no me toca sumar minutos, ellos me dan ánimos", concluyó.