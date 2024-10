Mensaje motivador de Franco Colapinto antes del Gran Premio de México

El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, publicó una mensaje en la previa del Gran Premio de México que se disputará en la tarde del domingo en el autódromo Hermanos Rodríguez. Irá tratando de superar el puesto número 16 de la grilla desde donde largará luego de la clasificación del sábado.

Día duro, complicado con el balance del auto", escribió "Reset y a remontar. Vamos que podemos", con todo para esta competencia.

El Argentino se quedó fuera de la Q1 luego de las pruebas del sábado y había calificado como “desastre” a su actuación asegurando que el auto no estaba como esperaba. “Muy mal el auto hoy” había dicho a la prensa. Aunque durante el desarrollo de las clasificaciones del sábado sabía que no le iba a alcanzar y tomó la decisión de no salir lo mismo a pista. Describió que no podía ni doblar el volante por el mal balance de las ruedas.

La pole fue para el piloto español Carlos Saiz mientras que el líder del campeonato es Max Verstappen.