El ciclo de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina comienza a transitar sus últimos capítulos, y este jueves por la noche el Estadio Monumental será testigo de un momento cargado de emociones. El capitán albiceleste disputará su último partido por Eliminatorias en territorio argentino frente a Venezuela, y en la previa no faltó uno de los rituales que ya se convirtió en cábala: la tradicional ronda de mate junto a Rodrigo De Paul y Claudio “Chiqui” Tapia.

En el predio de Ezeiza, que hoy lleva su nombre, Messi se sentó con sus dos habituales compañeros de ronda en las mismas posiciones que desde la Copa América 2021 repiten antes de cada partido importante. Aquella rutina iniciada en tiempos de gloria volvió a aparecer en redes, con una imagen que ya se transformó en símbolo de unión, amistad y superstición ganadora.

"El mate sagrado, tridente con historia. Familia que se elige", escribió el presidente de la AFA en su cuenta oficial, junto a una foto en la que los tres se muestran sonrientes, rodeados por los colores de la Selección y con el inseparable termo decorado con los tonos celeste y blanco.

La postal adquiere un valor especial en esta ocasión: no solo por lo que significa el partido ante Venezuela, sino porque puede tratarse de una de las últimas veces en que Messi protagonice este ritual desde su rol de jugador activo. Con 37 años y la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, todo indica que su despedida oficial se acerca, y cada detalle adquiere un peso emocional distinto.

La Selección Argentina jugará desde las 20.30 en el Monumental, ya sin presiones en la tabla, pero con el corazón de los hinchas palpitando más fuerte que nunca. En una noche que promete ser inolvidable, la ceremonia previa ya tuvo su primer acto: el “mate sagrado” volvió a sellar la hermandad de un equipo que, con Messi al frente, ya es eterno.