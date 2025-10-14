Lionel Messi tomó por sorpresa a sus seguidores en Instagram con un anuncio que promete acaparar la atención del fútbol base: la presentación de la "Messi Cup". Este nuevo torneo juvenil Sub-16, que se celebrará en Miami, reunirá a destacados equipos argentinos como River Plate y Newell's Old Boys junto a potencias del fútbol europeo.

El calendario del campeonato está programado para desarrollarse entre el 9 y el 14 de diciembre. Los encuentros se disputarán en dos sedes de primer nivel: el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center. Además del Inter Miami como anfitrión, la lista de participantes incluye a grandes clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea.

El astro argentino, capitán de la Selección, compartió su entusiasmo: "Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!", expresó.

En cuanto a la mecánica de la competencia, el formato comenzará con una fase de grupos: los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro, jugando tres partidos cada uno. Una vez concluida esta etapa, el certamen avanzará a playoffs de eliminación directa, culminando el último día con la gran final y el enfrentamiento por el tercer puesto.

La organización del evento recae en 525 Rosario, la productora global de contenidos vinculada a la Pulga. El medio anglosajón 433 también se sumó a la difusión. El torneo se complementará con una importante reunión en el Faena Forum, en la que destacadas figuras del ámbito deportivo, cultural y empresarial coincidirán en un espacio facilitado por la World Football Summit.

Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, destacó la filosofía detrás de la iniciativa: "La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego", comentó.