Ivo Tortajada nunca imaginó que una mentira piadosa para ver a Platense lo convertiría en viral y le abriría inesperadas puertas laborales. Hasta hace unos días, era el encargado del restaurante oficial de Diego Maradona, ubicado en el barrio chino de Núñez, en CABA. Pero su amor por el “Calamar” lo llevó a inventar una historia para faltar al trabajo… y lo descubrieron.

“Dije que se había muerto mi abuela, que iba a darle la bendición. No me dio la cara para decir: ‘Quiero faltar, voy a ver un partido de fútbol’. Pensé que no me iban a entender”, confesó Ivo en Canal 13.

En realidad, su abuela estaba en perfecto estado de salud, pero la pasión pudo más. “Dije que mi abuela estaba mal, que iba a verla en sus últimos días. Salió bien y a los dos días salió mal porque se enteraron. Se viralizó un video y me echaron justo el día que iba a agarrar el micro para ir a la cancha”, relató.

Lo llamaron desde Recursos Humanos para informarle la decisión. “‘Saltó la ficha de que no vas a ver a tu abuela. Lo mejor es que no sigas en la empresa’, me dijeron”, recordó. A pesar del despido, no se arrepiente: “Valió 100% la pena”.

Más allá del momento incómodo, Ivo aclaró: “Tengo abuela, sigue viva, se enteró de la historia y está feliz, me apoyó”.

El video donde cuenta su historia, empujado a cámara por su propio hermano, se volvió viral y ya supera los 20 millones de reproducciones. “Pensé que no iba a salir en ningún lado, pero explotó. Me empezaron a hablar de todos lados”, aseguró.

Las repercusiones fueron inmediatas. “Un notero me pidió mi Instagram y dije: ‘@ivotortajada’. A partir de ahí me empezaron a llover mensajes y ofertas de trabajo de todo tipo”, contó sorprendido. “Me ofrecieron ser chef, ejecutivo de hoteles, importadores, de todo”.

Lejos de quedarse quieto, Ivo tiene su propio camino: “Soy emprendedor desde los 18. Tuve locales de todo tipo. Ahora tengo un delivery de bebidas que se llama Bardo Bebidas y también una marca de ropa urbana para el día a día”.

Un hincha de Saavedra con un sueño en blanco y marrón

Ivo nació y vive en Saavedra, el barrio que lo unió a Platense desde chico. “Me enamoré del club por el barrio, jugué a la pelota ahí y soy socio desde siempre”, recordó. Aunque el despido fue un golpe, hoy ve el vaso medio lleno: “Estaba en ese trabajo para mejorar mi economía, pero ahora sigo con mis proyectos personales. Lo importante es que mi abuela está viva… y que salió campeón Platense”.

Como broche de oro, lanzó su deseo en voz alta: “Ojalá me llamen de Platense para trabajar con ellos. Total, no voy a faltar para ir a los partidos”, dijo entre risas. Y cerró: “Viste que no hay mal que por bien no venga. Lo estoy viviendo en carne propia”.