El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Seguridad, informó este sábado, que implementará un operativo especial de tránsito para facilitar el acceso y la circulación durante la jornada de carreras del TC2000 y Zonal Cuyano en el autódromo Eduardo Copello.

Con el objetivo de agilizar la llegada del público al autódromo, la Policía de San Juan dispuso este operativo de tránsito. Las principales modificaciones en la circulación se concentrarán el domingo 12 de octubre, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Ruta alternativa obligatoria

La medida excepcional para quienes necesiten trasladarse del departamento de Zonda a Capital, o en sentido inverso, durante este periodo del domingo, es que los conductores deberán utilizar obligatoriamente la Ruta 60, que conecta Ullum con Zonda.

Esta medida busca descongestionar la vía principal y garantizar la seguridad de los asistentes a la Fecha 9º del TC 2000.

Acceso al Autódromo

Para llegar al autódromo El Zonda, la Policía de San Juan comunicó que se podrá acceder por las dos principales arterias:

Avenida Libertador

Avenida Ignacio de la Roza

El Gobierno de la Provincia recomendó a los espectadores y a la ciudadanía en general tomar en cuenta estos cambios en la planificación de sus traslados para evitar demoras.