Barcelona aterrizó en Argentina con un objetivo claro: defender el título logrado en la última edición del Mundial de Clubes y alcanzar su séptimo cetro planetario en hockey sobre patines masculinos. El torneo se desarrollará en San Juan, que albergará por cuarta vez la competición internacional, consolidándose como uno de los escenarios más emblemáticos del deporte en el país.

El equipo azulgrana, dirigido por Ricard Ares, llega tras un arranque de temporada brillante: ya conquistó su decimoquinta Supercopa de España y comenzó la OK Liga con una victoria. Barcelona buscará repetir en San Juan el éxito que logró en 2018 y en la edición de febrero de 2024, cuando derrotó al Porto en tiempo suplementario por 6-3, luego de empatar 3-3.

El torneo contará con ocho equipos, distribuidos en dos grupos de cuatro, donde los dos primeros avanzarán a las semifinales del 4 de octubre, mientras que los terceros y cuartos jugarán partidos de consolación para definir del quinto al octavo lugar.

En el Grupo A, el Barcelona se enfrentará al Andes Talleres de Mendoza, subcampeón panamericano; al Olimpia Patín Club, campeón de la provincia de San Juan; y al Sporting de Portugal, campeón de Europa en la temporada 2024-2025. El Grupo B estará integrado por Barcelos de Portugal, actual campeón europeo; Hockey Club San Jorge de Chile, campeón panamericano; Centro Valenciano de San Juan, campeón argentino; y Melbourne Roller de Australia, representante de Asia y Oceanía.

San Juan se prepara para vivir cinco días de alta competencia internacional, con la expectativa de que los equipos locales intenten romper la lógica ante los favoritos europeos y llevar emoción a cada partido del Mundial de Clubes 2025.

Si querés, puedo hacer también una versión más dinámica para redes sociales con enfoque en los partidos y los posibles choques entre argentinos y el Barcelona. ¿Querés que lo haga?