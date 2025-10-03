El Mundial de Clubes Masculino de hockey sobre patines completó este jueves su segunda jornada en San Juan y dejó un panorama cada vez más definido. Barcelona, Sporting y Barcelos sellaron su clasificación a semifinales, ratificando el poderío europeo en la competencia.

En tanto, Valenciano y Melbourne serán protagonistas de un duelo directo en busca del último boleto, lo que promete un cierre vibrante de la fase de grupos.

El día estuvo cargado de acción con cuatro partidos en el estadio Aldo Cantoni:

Grupo B: OC Barcelos (Portugal) 8 – 1 HC San Jorge (Chile) Los portugueses no dejaron dudas y golearon con tantos de Kyllian Gil, Carlos Ramos, Miguel Vieira, Miguel Rocha (2), Franco Ferruccio (2) e Iván Morales. El descuento chileno lo marcó Emiliano Romero.

Grupo B: Centro Valenciano (Argentina) 3 – 2 Melbourne (Australia) Los sanjuaninos festejaron con goles de Franco Gómez, Víctor Carrazco y Jaime Reinoso. Para los oceánicos, Matías Aciar anotó un doblete que no alcanzó.

Grupo A: Sporting Lisboa (Portugal) 8 – 2 Andes Talleres (Argentina) Los lusos exhibieron todo su potencial con ocho goleadores distintos: Rafael Bessa, Diogo Barata, Danilo Rampulla, Alessandro Verona, Roc Pujadas, Facundo Navarro, Santiago Honório y Henrique Magalhaes. Para los mendocinos descontaron Nicolás Lombardi y Enrique Muzzio.

Grupo A: FC Barcelona (España) 4 – 3 Olimpia (Argentina) En un duelo vibrante, el equipo catalán se impuso con tantos de Pablo Álvarez, Ferran Font, Sergi Aragonés y Eloi Cervera. Olimpia dio pelea con goles de Gonzalo Acosta, Federico Ortiz y Federico Carrión.

Con estos resultados, Barcelona y Sporting definirán mañana el primer puesto del Grupo A, mientras que Valenciano y Melbourne se enfrentarán en un choque decisivo por el segundo lugar del Grupo B y el último cupo a semifinales.

El Aldo Cantoni volverá a ser el escenario de una jornada clave, donde se definirá el cuadro final de un torneo que ya mostró el dominio europeo, pero que aún guarda espacio para la ilusión argentina.