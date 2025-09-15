La organización del Mundial de Clubes Masculino de hockey sobre patines confirmó este lunes los precios y modalidades de venta de las entradas para el torneo que se disputará en San Juan del 1 al 5 de octubre. El evento se llevará a cabo en la provincia de San Juan del 1 al 5 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni.

Las entradas generales tendrán un valor de $30.000 en la fase regular y $40.000 en la fase final. En tanto, las ubicaciones en Platea Oeste costarán $60.000 en fase regular y $80.000 en la etapa final. También se anunciaron abonos para todo el campeonato: $100.000 en generales y $250.000 en Platea Oeste.

Los tickets podrán adquirirse de manera presencial en el Estadio Aldo Cantoni y también de forma online a través de Autontrada.com, con ventas habilitadas desde este lunes a las 18 horas.

La presentación del torneo se realizó en la sala de Prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, con la presencia de autoridades provinciales y dirigentes del hockey sobre patines. Además, se informó que el estadio cerrará la próxima semana para realizar trabajos de reacondicionamiento antes del inicio del campeonato.