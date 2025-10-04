El Mundial de Clubes Masculino de Hockey sobre Patines completó este viernes su tercera jornada en el estadio Aldo Cantoni y ya tiene definidos a los cuatro semifinalistas que buscarán la gloria. Habrá duelo de lusos entre Barcelos y Sporting Lisboa, mientras que Centro Valenciano de San Juan enfrentará nada menos que al Barcelona de España.

La acción comenzó a las 14:00 con el triunfo de OC Barcelos (Portugal) por 7-5 sobre Melbourne (Australia), resultado que le dio el pase a la semifinal. Los goles de Kyllian Gil (2), Miguel Rocha (2), Iván Morales (2) y Carlos Ramos aseguraron la victoria, mientras que Facundo Peralta (2), Juan Agustín Cerezo (2) y Matías Aciar descontaron para los oceánicos.

Más tarde, se vivió un duelo argentino cargado de emociones. Andes Talleres de Mendoza superó a Olimpia de San Juan por 6-5, en un partido que mantuvo la tensión hasta el final. Exequiel Tamborindegui fue la gran figura con tres tantos para los mendocinos.

En el tercer turno, el Barcelona (España) se impuso 3-1 al Sporting (Portugal) gracias a los goles de Ferran Font, Marc Grau y Sergi Llorca, quedándose con el liderazgo de su grupo. El tanto del honor para los lusos lo marcó Gonzalo Romero.

La jornada se cerró con el triunfo contundente de Centro Valenciano (Argentina) por 7-2 frente a San Jorge de Chile, con Nahuel Frías como figura tras anotar tres goles. De esta manera, el conjunto sanjuanino se metió entre los cuatro mejores del torneo y ahora enfrentará al poderoso Barcelona.

Posiciones de la primera fase

Grupo A: Barcelona 9, Sporting 6, Andes Talleres 3, Olimpia 0

Grupo B: Barcelos 9, Centro Valenciano 6, Melbourne 3, San Jorge 0

Programación del sábado 4 de octubre

5° al 8° puesto

14:00 – Andes Talleres (Argentina) vs San Jorge (Chile)

16:30 – Olimpia (Argentina) vs Melbourne (Australia)

Semifinales