Murió el "Profe Pepe Méndez”, baluarte del hockey sanjuanino

El mundo del deporte sanjuanino está de luto. Este miércoles 5 de febrero falleció Juan José Méndez de Socio, más conocido como el Profe “Pepe Méndez”, un baluarte del hockey de la provincia.

Considerado por muchos colegas, dirigidos y amantes del hockey sanjuanino, una leyenda del deporte local, cuenta entre sus galardones haber sido multicampeón con la Selección Argentina de Hockey sobre Patines, siendo preparador físico, campeón dirigiendo a UVT y un gran recuerdo y legado cuando le tocó dirigir a Sportivo Desamparados en el fútbol nacional.

El Profe “Pepe Mendez” fue también un histórico profesor de educación física del Colegio San Francisco. Ex alumnos y compañeros suyos en esta institución educativa lo despidieron sentidamente en las redes.

La repercusión en redes por la partida de Méndez siguió con posteos, como el de Miguel Ángel Gómez, que escribió: "Esta foto simboliza una época dorada de la UVT con grandes jugadores y cuerpo técnico. Hoy nos deja Juan José Méndez de Socio "El Pepe Méndez" un fenómeno en lo suyo, marcó mi vida deportiva no sólo por ser un Gran Profesional sino por que trasmitía mucho más que valores de vida. Podría expresar tantas virtudes del PEPE..., pero no me sale, no puedo. Fuiste y serás EL GRAN PEPE MENDEZ, una leyenda del deporte. Que brille para vos PEPE querido la luz que no tiene fin. QEPD”.

Desde 2msports lo despidieron con un sentido mensaje. “Luchando cómo lo hizo siempre despedimos a UNA LEYENDA DEL DEPORTE SANJUANINO EL QUERIDO PEPE MÉNDEZ DE SOCIO, MULTICAMPÉON CON LA SELECCIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE PATINES, con distintas instituciones del mismo deporte en San Juan, CONDUCIENDO AL VÍBORA en sus años de GLORIA DEL FÚTBOL NACIONAL. Acompañamos a su familia y amigos en este duro momento. QEPD QUERIDO PEPE!!!”