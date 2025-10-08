El fútbol argentino despide a uno de sus grandes referentes. Miguel Ángel Russo, actual técnico de Boca Juniors, murió este miércoles cerca de las 19 horas en su hogar, acompañado por su familia y amigos más cercanos. Tenía 69 años y venía enfrentando una larga y dura batalla contra el cáncer que le había sido diagnosticado en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia.

A lo largo de estos años, Russo atravesó tratamientos y operaciones mientras nunca abandonó su pasión por el fútbol. Su salud se había agravado a comienzos de septiembre, lo que le impidió continuar con regularidad al frente del plantel xeneize. Su última aparición pública fue el 23 de septiembre, cuando el club compartió una imagen en la que se lo veía sonriente, abrazado por Juan Román Riquelme, presidente e ídolo de Boca.

Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, Russo fue un talentoso volante central que hizo toda su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata, donde se convirtió en uno de los pocos futbolistas del mundo en vestir una sola camiseta. Disputó 435 partidos y convirtió 11 goles entre 1975 y 1988, además de conquistar los títulos Metropolitano 1982 y Nacional 1983. Su nivel lo llevó a la Selección Argentina, donde jugó 17 partidos y anotó un gol bajo la conducción de Carlos Bilardo.

Tras colgar los botines, inició una destacada trayectoria como director técnico. En Lanús, logró el ascenso a Primera en 1992; con Estudiantes, repitió la hazaña en 1995. Más tarde, dirigió en Chile, España, México y Paraguay, consolidando una carrera internacional.

Su primer gran título en la élite argentina llegó en 2005, cuando conquistó el Clausura con Vélez Sarsfield. Sin embargo, el punto más alto de su carrera fue en 2007, cuando llevó a Boca Juniors a ganar la Copa Libertadores, la última del club hasta hoy. Más adelante, tuvo pasos por San Lorenzo, Racing Club, Central y Millonarios, donde fue bicampeón colombiano en 2017, aún en plena lucha contra su enfermedad.

En su regreso al fútbol argentino, Russo volvió a dejar su huella: recuperó la categoría con Rosario Central en 2013, ganó la Superliga 2019-2020 y la Copa Maradona con Boca, y en 2023 coronó su carrera con un título más junto al Canalla.

Su último desafío fue nuevamente en Boca, convocado por Riquelme para encabezar un nuevo ciclo que culminó con la goleada 5-0 a Newell’s, aunque ya sin poder dirigir desde el banco por motivos de salud.