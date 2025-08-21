Nacif Farías: “El fútbol femenino va a crecer; es cuestión de tiempo"

El representante de la Federación Sanjuanina de Fútbol, Nacif Farías, dialogó con Canal 13 en el programa Buen Día Día, donde destacó el presente y la proyección del fútbol femenino en Argentina.

Farías subrayó “La verdad que el fútbol femenino, después de esta nueva gestión que comenzó con Claudio Tapia, se profesionalizó". En esta línea, indicó que se le ha dado un lugar en la selección, "un espacio con toda la infraestructura que necesitaba y que estaban exigiendo las divisiones inferiores”, expresó.

El dirigente reconoció que aún no cuenta con el acompañamiento que tiene el fútbol masculino, pero remarcó que el crecimiento es innegable. Por eso señaló que “con el correr del tiempo se va a ir consolidando". Aunque para él ya hay cimientos debido a que tiene una historia de más de 10 años con presencia de público y acompañamiento en los espectáculos.

Farías también destacó “Hoy podemos ver que Argentina ya va por su segundo Mundial femenino, que ha hecho un muy buen papel en Copa América, que en Copa Libertadores ha estado disputando finales. Ha crecido exponencialmente”.

Sin embargo, admitió que todavía existen obstáculos para su desarrollo en algunos lugares. Por este motivo expresó “En las zonas más recónditas, por falta de espacio y de cultura, no se puede contener al fútbol femenino como los dirigentes quisieran”.

Finalmente, el representante de la Federación Sanjuanina de Fútbol aseguró que el camino ya está marcado y que se trata de un cambio cultural necesario: “Es cuestión de tiempo nada más que nos acostumbremos y que los hombres dejemos el machismo de lado, para darle el espacio que las mujeres se han ganado”, concluyó.