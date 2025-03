Nicolás Peralta, un joven piloto de 17 años, representa a San Juan en el Zonal Cuyano de automovilismo. En una entrevista exclusiva en ‘Buen día, día’, el sanjuanino compartió sus expectativas para la nueva temporada, repasó los desafíos del año pasado y adelantó los detalles de su preparación para competir en una categoría que, según sus palabras, "se ha puesto muy competitiva".

Peralta no duda en calificar el 2023 como un año para olvidar. "Sí, la verdad que sí. Es el cuarto o tercer año con el mismo auto. Hemos tenido buenos años, pero el año pasado nos fue bastante mal", reconoció el piloto. A pesar de los tropiezos, el joven mantiene la esperanza de que esta temporada sea diferente. "Confío en que este año nos va a ir muy bien. Es una carrera de billeteras también, se dice en el automovilismo, pero no siempre depende del presupuesto", afirmó.

El automovilismo es un deporte costoso, y Peralta lo sabe bien. "Siempre digo que el automovilismo no es para secos. Nosotros tenemos un presupuesto más bajo que los pilotos de punta, pero no es solamente el presupuesto. Pueden ser muchos factores: el factor suerte, el auto, el piloto, los rivales", explicó. A pesar de las dificultades económicas, el joven piloto ha demostrado talento y determinación. En las temporadas 2021-2022, llegó a pelear campeonatos y consiguió varios podios.

Uno de los mayores problemas del año pasado fue el rendimiento del auto. "El año pasado tuvimos un incidente en la primera fecha y el auto se perdió totalmente. No doblaba, no iba rápido en las curvas", recordó Peralta. Sin embargo, durante el receso de la temporada, el equipo trabajó en mejorar el chasis y el motor. "Se trabajó en la parte del tren trasero y delantero. Hicimos una prueba hace poco y el auto cambió totalmente. Volví a tener la confianza", aseguró.

El auto que utiliza Peralta pertenece al equipo mendocino Simino Motor Sport, liderado por Carlos Simino. "El auto es de ellos, nosotros lo alquilamos. Hacen todo allá", explicó el piloto, quien destacó el trabajo del equipo técnico para recuperar el rendimiento del vehículo.

Peralta no oculta su deseo de competir en su provincia natal. "Me encantaría que el Zonal se corra en San Juan. Tengo una muy buena relación con Nicolás Pucharr, de APAC, y él me comentó que la Federación de acá ha pedido dos carreras", reveló. Sin embargo, la decisión final depende de la Federación de Mendoza, que maneja el calendario. "El año pasado, de ocho carreras, siete se hicieron en Mendoza. Sería hermoso correr acá, sentir el apoyo de la gente y los sponsors", expresó.

Además de su faceta como piloto, Peralta dedica gran parte de su tiempo al taller familiar. "Mi papá es 100% ferrero, mi tío ha corrido autos, y yo he estado metido en el taller estos últimos tiempos. He dejado de estudiar por meterme en el taller, pero quiero que ese sea mi futuro", contó. Esta experiencia le da una ventaja sobre otros pilotos. "Hay muchos que no conocen de mecánica. Yo puedo explicarle al ingeniero lo que hace el auto y ganamos un par de décimas", afirmó.

Aunque reconoce la importancia de la formación académica, Peralta admite que ha tomado una "tregua" en sus estudios.

La nueva temporada del Zonal Cuyano promete ser emocionante, con alrededor de 20 autos en competencia. "La categoría ha pegado un salto importante. Es cara, pero es linda porque hay muchos pilotos que están regresando", comentó Peralta. Entre los sanjuaninos confirmados para la primera fecha están Gonzalo Martínez, Pedro Gómez Villa y el propio Peralta. "Va a estar lindo. Siempre hay un par de sanjuaninos, aunque a lo largo del año algunos se van cayendo por cuestiones de presupuesto", señaló.

Con un auto mejorado y la confianza renovada, Nicolás Peralta apuesta a pelear el campeonato este año. "Queremos hacer las cosas bien, ser regulares y sumar lo máximo posible. El año pasado no pudimos, pero este año vamos por todo", concluyó el joven piloto.