El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) ganó este sábado la novena etapa de la 86ª edición de la Volta a Portugal, tras imponerse en solitario en la exigente ascensión final al Alto de Montejunto. Con un tiempo de 3h59:30, consiguió su segunda victoria en esta edición y la quinta de su carrera profesional.

La etapa, de 174,4 kilómetros entre Alcobaça y Montejunto, se disputó con ataques desde el inicio y un grupo de seis corredores al frente. A 40 kilómetros de la meta, los fugados mantenían más de seis minutos de ventaja sobre el pelotón controlado por el equipo del líder, el ruso Artem Nych (Anicolor-Tien21).

En los últimos kilómetros, Tivani se escapó junto al español Pau Martí y el argentino Tomás Contte. Finalmente, Martí sufrió un problema mecánico y el sanjuanino aprovechó para cruzar en solitario la línea de meta. Martí llegó segundo y se consolidó como protagonista de la jornada.

Pese a ceder tiempo, Nych defendió el maillot amarillo y mantuvo una ventaja de 39 segundos sobre su compañero Alexis Guérin antes de la decisiva contrarreloj final en Lisboa. El colombiano Jesús David Peña se ubicó tercero en la clasificación general a 1:17.

La competencia concluirá este domingo con una contrarreloj individual de 16,7 kilómetros en Lisboa, en un trazado prácticamente llano donde Nych buscará asegurar su segundo título consecutivo en la ronda portuguesa.