Nicolás Tivani volvió a brillar en el ciclismo internacional y dejó una vez más el nombre de San Juan en lo más alto. Este jueves 7 de agosto, el deportista oriundo de Pocito se consagró ganador de la primera etapa de la 86ª edición de la Vuelta a Portugal, tras imponerse en un potente sprint final en el Santuario de Sameiro, en la ciudad de Braga.

La exigente jornada tuvo un recorrido de 162,3 kilómetros entre Viana do Castelo y el icónico puerto de montaña, donde el sanjuanino, que integra el equipo Aviludo-Louletano-Loulé, mostró todo su carácter competitivo. Con un tiempo de 3h 56m 04s, Tivani venció en la línea a sus rivales más cercanos, el colombiano Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – Farense) y el australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy), quienes completaron el podio con el mismo tiempo que el ganador.

El triunfo le permitió al sanjuanino colocarse segundo en la clasificación general, a tan solo dos segundos del portugués Rafael Reis (Anicolor-Tien), quien conservó el maillot amarillo. Gilmore quedó tercero en la general, a cinco segundos del líder, dejando todo abierto para las próximas etapas de una competencia que promete ser apasionante.

La segunda etapa se correrá este viernes, con una distancia de 167,9 kilómetros entre Felgueiras y Fafe, y será una nueva oportunidad para que Tivani siga descontando segundos y aspire al liderazgo absoluto de la ronda portuguesa.

Desde su tierra natal, el reconocimiento no tardó en llegar. El intendente de Pocito, Fabián Aballay, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para saludar al ciclista:

“Una vez más se nos infla el pecho de orgullo. Nuestro amigo Nico Tivani sigue haciendo historia en el ciclismo mundial, ahora quedándose con el primer puesto de la etapa inicial de la Vuelta a Portugal. Todo Pocito te aplaude de pie. Grande Nico!!!”.

El triunfo de Tivani no solo representa una victoria deportiva, sino también un nuevo capítulo en la rica historia del ciclismo sanjuanino, que sigue dando talentos que brillan en las rutas del mundo.