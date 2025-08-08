Luego de la victoria lograda el jueves, el ciclista sanjuanino Nicolás Tivani, del equipo Aviludo Louletano Loulé, completó la segunda etapa de la 86° Vuelta a Portugal. La jornada, disputada el viernes, tuvo como ganador al español Pau Martí (Israel Premier Tech Academy), quien se impuso en la llegada sobre adoquines en Fafe y desbancó al portugués Rafael Reis (Anicolor/Tien 21) del liderazgo general.

Aunque no fue una etapa sencilla, Tivani logró conservar el maillot que lo identifica como líder en metas de montaña con 10 puntos, aunque ahora comparte ese puntaje con Hugo Nunes (Credibom), Daniel Dias (Radio Popular) y Jesús Peña (AP Hotels & Resorts/Tavira).

La etapa tuvo una extensión de 167,5 kilómetros, que el ganador completó en 4 horas y 33 segundos. Pau Martí superó al ruso Artem Nych (Anicolor) y al colombiano Jesús Dabid Peña.

Para este sábado, la tercera etapa cubrirá 185,2 kilómetros, uniendo Boticas con Braganza, localidades cercanas a la frontera con Galicia, España.