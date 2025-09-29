Desde este miércoles primero de octubre y hasta el sábado 4, San Juan se verá sumergida en el hockey sobre patines. En el mítico Estadio Aldo Cantoni, las ruedas comenzarán a rodar para disputar el Mundial de Clubes. Los mejores equipos de Europa, Asia y América disputarán la gran competencia. Valenciano y Olimpia son dos de los clubes que participarán y representarán a la provincia, por lo que el técnico de los turcos, César “Chicho” Fraifer, dialogó con Canal 13 San Juan y comentó cómo se preparan para la competencia.

Fraifer comentó que es técnico de Olimpia hace dos años y “estamos listos para afrontar este desafío. Es un torneo que no se juega todos los días y posiciona al club en el mejor nivel. Sabemos de la categoría de los clubes de Europa y esperamos estar a la altura”.

A su vez, el “Chicho”, como lo conocen dentro del ámbito del hockey, explicó que este no es un torneo y formato nuevo, sino que la primera edición de realizó en 2007. “Ha cambiado varias veces de formato. Antes jugaba el campeón de Europa con el campeón de América. Hoy en día se juega con los mejores clubes de Europa, América y Asía”.

El hockey ha tenido un gran crecimiento y desarrollo, el cual la gente muchas veces desconoce. Uno de los ejemplos que puso el DT de los turcos es que jugará en esta edición un club de hockey de Melbourne, Australia. Además, llegarán equipos de China a la provincia, tal como pasó en los World Skates Games.

“En África, por ejemplo, Angola es una de las potencias en cuanto al hockey. Tiene mucha presencia y en la segunda categoría hay equipos de Asia, de Australia, que tienen muchas limitaciones por la falta de competencia, pero donde el hockey ha crecido muchísimo”.

Por último, habló sobre la importancia del Estadio Aldo Cantoni en la escena y el deseo de muchos jugadores de jugar un partido en las instalaciones. “El Cantoni es la catedral del hockey, no solo para nosotros, sino que a nivel mundial. Los jugadores desean jugar en el Cantoni, por eso esperamos estar a la altura y poder brindar un buen show deportivo”.

Olimpia compartirá grupo con el Sporting de Portugal, Barcelona de España y Andes Talleres de Mendoza.