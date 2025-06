Tras un año y medio que marcó un punto alto en su carrera, Ezequiel Montagna anunció que no seguirá en San Martín de San Juan. El delantero fue una de las figuras determinantes en la campaña que llevó al club al ascenso, pero con el regreso a Primera División su participación fue mínima y quedó fuera de los planes de los técnicos, Raúl Antuña y Leandro Romagnoli.

Montagna, de 30 años, se despidió con una carta emotiva en la que expresó su cariño por el club y la ciudad. “Hoy me toca decir adiós, y sinceramente no es fácil. Me voy con el corazón lleno de emociones, con una mezcla de tristeza y agradecimiento imposible de explicar con palabras”, escribió.

El futbolista llegó a San Martín en 2023 y rápidamente se ganó el reconocimiento de los hinchas por su compromiso y rendimiento. Fue pieza clave en el ataque durante el torneo de la Primera Nacional, aportando goles, asistencias y jerarquía en momentos decisivos.

“Desde el primer día sentí que este club me abrió las puertas no solo como jugador, sino también como persona. En San Juan fui feliz, y eso no se olvida”, remarcó Montagna.

Su salida se da en un contexto donde, ya en Primera División, su presencia en el equipo se redujo notablemente. Ni Antuña ni Romagnoli lo incluyeron como opción habitual en el plantel profesional, lo que terminó por acelerar su decisión de buscar nuevos horizontes.

En su carta, Montagna destacó el ascenso como uno de los momentos más emocionantes de su carrera: “Ver a la gente llorar, gritar, abrazarse por ese logro fue algo que me marcó para siempre”.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, empleados del club, la dirigencia y, especialmente, para los hinchas: “Gracias San Martín, gracias San Juan, por darme tanto. Los voy a llevar conmigo siempre”.

La salida de Montagna se suma a la lista de movimientos en el plantel verdinegro de cara al segundo semestre del año, en un equipo que aún busca consolidarse en la máxima categoría.