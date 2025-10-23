El automovilismo argentino sumó una nueva alegría internacional con la confirmación de Nicolás Varrone como piloto titular de Van Amersfoort Racing (VAR) para la temporada 2026 en la Fórmula 2. Con sus 24 años, Varrone se convierte en el segundo argentino en estos últimos años en competir en esta categoría, luego de Franco Colapinto, quien dio el salto a la Fórmula 1 en 2024.

El equipo VAR es uno de los once que disputan la Fórmula 2, categoría tradicionalmente considerada el trampolín más directo hacia la Fórmula 1. Varrone ya había probado un monoplaza de F2 en diciembre de 2024 en Abu Dhabi, lo cual marcó su reingreso a los monoplazas luego de una pausa de cinco años.

En su trayectoria, Varrone comenzó en karting desde los siete años, emigró a Europa para competir en Fórmula Renault y Fórmula 3 británica, y más recientemente participó en el Campeonato Mundial de Endurance con un Porsche 963, donde también destacó. De esta forma, la confirmación de su asiento en 2026 representa un paso clave hacia su objetivo de llegar a la Fórmula 1, aunque aún debe acumular los kilómetros de pista requeridos y los puntos de superlicencia necesarios para ese salto.

La expectación en Argentina es grande: con Varrone en la Fórmula 2 y Colapinto en la Fórmula 1, el automovilismo nacional afianza su presencia en las categorías más relevantes del mundo. El debut de Varrone con VAR está programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne, y la temporada se cerrará en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre, tras 28 carreras repartidas en 14 fines de semana.