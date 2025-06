El pasado domingo 8 de junio terminó la 16ª Fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina. La misma concluyó con un nuevo hecho de violencia tras una decisión arbitral. Esta vez, todo ocurrió en una cancha situada en el departamento Chimbas.

Esta situación se dio cuando Villa Obrera estaba recibiendo en su casa a Minero. Allí, el visitante fue el que impuso condiciones, anotando un total de seis goles. Se trató de un doblete de Agustín Aguilar, otro de Adrián Fuentes, sumado a tantos de Nicolás Villalva y de Nahuel Altamirano.

Por el lado del local, descontó Lisandro Galván de penal. Sin embargo, cuando habían anotado un segundo gol, el árbitro decidió anularlo, generando una gran indignación. Ese fue el punto de quiebre que hizo estallar la furia en esa cancha.

Los hinchas fueron directamente a increpar a Lucas Gómez, quien era el asistente del encuentro. Por esta situación, al notar que estaban desprotegidos y no podían garantizar su seguridad, el árbitro Marcelo Cruz decidió suspender el partido.

No obstante, la situación no terminó allí. Después de la decisión de que el encuentro no continuara, los jugadores comenzaron a abandonar el estadio. En ese momento, se generó un cruce con los hinchas que hizo que la jornada terminara otra vez con la violencia como protagonista, por sobre el fútbol.