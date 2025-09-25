River Plate se despidió de la Copa Conmebol Libertadores 2025 luego de perder 3 a 1 frente a Palmeiras en el Allianz Parque, en el marco de la revancha de los cuartos de final. Pese a ponerse en ventaja en el arranque, el equipo de Martín Demichelis no pudo sostener el resultado y terminó quedando afuera de la competencia continental.

El partido comenzó favorable para el conjunto argentino. En la primera situación clara, Maxi Salas conectó de cabeza un centro preciso de Juan Fernando Quintero y abrió el marcador, ilusionando a los hinchas con la remontada. Antes del descanso, Sebastián Castaño tuvo en sus pies el segundo tanto, pero no pudo concretar y dejó con vida al local.

En el complemento, Palmeiras reaccionó. Piquerez envió un centro al área, Vitor Roque ganó de cabeza y, tras el rebote de Armani, empujó la pelota a la red para sellar la igualdad. A partir de allí, el equipo brasileño se adueñó del juego y llevó la iniciativa.

El golpe final llegó en los últimos minutos. El árbitro sancionó penal por una falta de Acuña sobre Torres, lo que derivó en la expulsión del defensor millonario. Desde los doce pasos, el Flaco López convirtió con frialdad. Minutos después, el propio delantero armó una jugada individual y definió dentro del área para liquidar la serie.

Con este resultado, Palmeiras avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores, donde se medirá con el ganador de la llave entre San Pablo y Liga de Quito, que se definirá en Brasil con ventaja de 2-0 para el elenco ecuatoriano.