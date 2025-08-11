La primera jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 quedó envuelta en polémica para el ciclismo argentino. El sanjuanino Mateo Kalejman se había consagrado en la prueba de contrarreloj de ciclismo en ruta con un tiempo de 47:38.82, pero fue descalificado minutos después por una supuesta irregularidad en la altura del asiento de su bicicleta.

En diálogo con Buen Día, Día de Canal 13 San Juan, Kalejman relató que los comisarios revisaron en cinco oportunidades su bicicleta antes de la largada, a raíz de un reclamo de la delegación colombiana. “Estaba todo ok, hicimos todas las mediciones y me dejaron largar. Pero cuando gané, la comisaria se llevó mi bicicleta, empezó a golpear el asiento y dijo que estaba flojo. Lo volvieron a medir y supuestamente estaba un centímetro más bajo”, explicó.

El ciclista señaló que la medida es “totalmente arbitraria” y sin sustento reglamentario. “Es ilógico que yo quiera correr con el asiento flojo, eso me perjudica. Hasta el mismo colombiano que quedó primero dijo que era una locura que le dieran el oro a él cuando yo le había sacado más de un minuto y medio”, agregó.

Kalejman expresó su frustración por haber preparado la competencia durante tres meses, incluso con entrenamientos en Inglaterra y trabajo en túnel de viento. “Toda mi temporada estuvo enfocada en esta carrera. Que pase esto cinco minutos antes y después de ganar, me destroza”, lamentó.

El sanjuanino recordó que en 2024 ya había vivido una situación similar en el Mundial Sub-23 de Zúrich, cuando una diferencia de apenas dos milímetros en la bicicleta lo dejó fuera a último momento.

Con la descalificación, el oro quedó en manos del colombiano Samuel Florez, seguido por el mexicano José Antonio Prieto De Luna y el colombiano Juan Quintero.