Los Juegos Intercolegiales han desatado una ola de entusiasmo y deportividad en Rawson y Pocito con una participación masiva que se traduce en pura emoción en cada jornada. El evento, que promueve la actividad física y los valores de la sana competencia, cuenta con una cobertura especial y detallada por Canal 13, llevando la acción a todos los hogares.

Las sedes en Rawson y Pocito se han convertido en el epicentro de la pasión escolar, donde la expectativa no solo recae en los jóvenes atletas, sino también en sus familias. La emoción de padres e hijos por participar es palpable, creando un ambiente festivo y de apoyo incondicional.

En Pocito, la disciplina de vóley acaparó la atención con la destacada participación de la Escuela Santa Bárbara. Las jóvenes deportistas no solo demostraron talento, sino también una rigurosa preparación técnica. El enfoque de las chicas se puso en perfeccionar el golpe clave del juego: el saque. Según relataron fuentes cercanas al equipo, las jugadoras de Santa Bárbara han estado trabajando en técnicas específicas para asegurar un servicio potente y difícil de recibir, un esfuerzo que sin duda buscará frutos en las próximas instancias de la competencia.

Sub-12 en Banco Hispano (Capital)

Este martes, el Club Banco Hispano fue escenario de una jornada deportiva llena de energía, donde se desarrollaron los intercolegiales departamentales en la categoría sub 12. Con la participación de 56 escuelas, la convocatoria superó todas las expectativas, y los niños disfrutaron de una experiencia única en el mundo del deporte.

En el marco de la jornada, se realizó una visita especial al stand del handball, donde las profesoras Valentina y Yoli, del club Vial San Juan, aprovecharon la oportunidad para presentar esta disciplina a los más chicos. “Nosotras somos profes de esta categoría sub 12 y la idea es que los chicos conozcan lo lindo que es este deporte”, explicó Valentina. Por su parte, Jolie agregó: “Estamos de lunes a viernes, de 6:30 a 20:00, invitando a todos los niños que quieran sumarse a nuestras actividades. Tenemos un stand con toda la información del club”.

Durante la charla, las profesoras comentaron algunos detalles técnicos del handball que llaman la atención de quienes recién se acercan al deporte. “Para los pre-infantiles, de 5 a 8 años, se usan las pelotas número cero. Para sub 12 y sub 13 usamos la número dos, y a partir de los 15 años el masculino utiliza la número tres. La diferencia con otros deportes como el fútbol es que aquí el tamaño de la pelota cambia según la edad y la categoría”, explicó Valentina, mostrando la pelota que los chicos usan actualmente en los intercolegiales.

El crecimiento del handball en la provincia se refleja en la organización por categorías. “Trabajamos con pre-infantiles de 5 a 8 años, infantiles de 9 a 12, menores sub 14, y después cadetes y juveniles de 16 a 18 años. Es un deporte que cada vez atrae a más chicos y chicas”, señaló Jolie.

Sobre la posibilidad de que un niño que nunca practicó handball se incorpore, Valentina aseguró: “No es necesario tener experiencia. Tenemos actividades recreativas para que empiecen de cero, incluso con niños de 6 años. Lo importante es divertirse y aprender el deporte”.

Jolie agregó que, además de las prácticas, se fomentan momentos de convivencia: “Hacemos meriendas, compartimos tiempo con los chicos y estamos organizando un viaje a Villa Dolores el 31 de este mes. Invitamos a todos a seguirnos en Instagram en San Juan Vial Club para conocer más sobre nuestras actividades”.