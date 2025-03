Patinadores sanjuaninos representan a la provincia en Buenos Aires

Del 17 al 24 de marzo, representantes sanjuaninos compiten en la "Copa Apertura divisional A y World Skate" en Buenos Aires. El profesor Ramón Córdoba detalló en Jorge por la Mañana que se desarrolla en el coqueto microestadio de la CAP (Confederación Argentina de Patín) que fue inaugurado con este torneo.

"Allí en nuestras patinadoras Sara Toya, Luciana Segovia, Jazmín Mamani, Emilia Molina, Morena Tovares, Luis Tejada, y Gamal Araya están participando y otros ya han participado de esta de esta Copa Apertura divisional A y World Skate que es categoría internacional. Tenemos siete representantes del Club Fantasía que forman parte de la Selección Sanjuanina de la Federación Sanjuanina de Patín", sostuvo.

Y agregó: "Algunos ya han competido con muy buenos resultados y otros compiten entre hoy y mañana. A partir de este año, ocho clubes de la provincia de San Juan que practican este hermoso deporte, que es el patinaje artístico, han pasado a formar parte de la Federación Sanjuanina de Patín, que nos ha recibido con los brazos abiertos".

"Le agradezco al presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán, por la acogida que nos ha hecho la Federación. Antes no tenía patinaje artístico la Federación Sanjuanina de Patín. Hacía varios años que no tenía, desde el 2012 que no tenía patinaje artístico. Hacia el 2012 tuvo patín carrera y el hockey que todos conocen", cerró.