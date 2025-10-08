Peñarol se bajó del Regional y San Juan pierde a un representante

En horas de la noche del pasado martes 7 de octubre, se conoció una importante decisión que tomó un club sanjuanino. Se trata del Sportivo Peñarol, cuyas autoridades comunicaron la decisión de bajarse del Regional Amateur.

Los motivos principales que llevaron a los “bohemios” a no participar de este campeonato por más que contaban con la invitación, tiene que ver con una cuestión económica. La institución debe resolver problemas financieros urgentes.

El club prioriza mejorar aspectos vitales de la institución que requieren atención urgente. Además manifestaron que la dirigente busca asegurar la estabilidad económica del club para futuras competiciones.

Este es el comunicado que publicaron: