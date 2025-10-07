El departamento de Pocito vive una verdadera fiesta deportiva con el desarrollo de los Intercolegiales Departamentales de Fútbol Femenino. Canal 13 estuvo presente en la jornada y conversó con un grupo de jugadoras del equipo de la Escuela Santa Bárbara, que se preparan para debutar en el torneo.

Las jóvenes, llenas de entusiasmo y buen humor, compartieron su emoción antes de salir a la cancha. “Todavía no jugamos ningún partido, estamos por debutar”, contaron entre risas.

Ante la pregunta sobre quién es la goleadora del equipo, no dudaron en señalar a su compañera con orgullo. Incluso, bromeando, aseguraron que la prefieren antes que a Julián Álvarez.

Cuando se les consultó a qué jugador de la Selección Argentina invitarían a su equipo, la respuesta fue unánime: “¡Al Dibu Martínez!”, gritaron entre risas.

La arquera del equipo también recibió sus propios desafíos. “¿Quién es más fácil para patearle un penal, a ella o al Dibu?”, preguntó el periodista. Entre risas, todas coincidieron: “¡A ella!”

En medio de la charla, llegó una pregunta que desató carcajadas: ¿qué es más fácil, estudiar para un examen o hacer un gol? “¡Hacer un gol!”, respondieron al unísono.

Los Intercolegiales Departamentales en Pocito no solo fomentan la competencia deportiva, sino también la integración y la pasión por el fútbol femenino en las nuevas generaciones. Este entusiasmo se suma a los buenos resultados que San Juan viene logrando en la categoría Sub-14 en los Juegos Evita, mostrando el potencial que tienen estas jóvenes deportistas para el futuro.