Pocito vibra con los Intercolegiales: así lo viven las futbolistas que sueñan con goles y risas
Las jóvenes demostraron la alegría de formar un equipo para competir con otras escuelas.
El departamento de Pocito vive una verdadera fiesta deportiva con el desarrollo de los Intercolegiales Departamentales de Fútbol Femenino. Canal 13 estuvo presente en la jornada y conversó con un grupo de jugadoras del equipo de la Escuela Santa Bárbara, que se preparan para debutar en el torneo.
Las jóvenes, llenas de entusiasmo y buen humor, compartieron su emoción antes de salir a la cancha. “Todavía no jugamos ningún partido, estamos por debutar”, contaron entre risas.
Ante la pregunta sobre quién es la goleadora del equipo, no dudaron en señalar a su compañera con orgullo. Incluso, bromeando, aseguraron que la prefieren antes que a Julián Álvarez.
Cuando se les consultó a qué jugador de la Selección Argentina invitarían a su equipo, la respuesta fue unánime: “¡Al Dibu Martínez!”, gritaron entre risas.
La arquera del equipo también recibió sus propios desafíos. “¿Quién es más fácil para patearle un penal, a ella o al Dibu?”, preguntó el periodista. Entre risas, todas coincidieron: “¡A ella!”
En medio de la charla, llegó una pregunta que desató carcajadas: ¿qué es más fácil, estudiar para un examen o hacer un gol? “¡Hacer un gol!”, respondieron al unísono.
Los Intercolegiales Departamentales en Pocito no solo fomentan la competencia deportiva, sino también la integración y la pasión por el fútbol femenino en las nuevas generaciones. Este entusiasmo se suma a los buenos resultados que San Juan viene logrando en la categoría Sub-14 en los Juegos Evita, mostrando el potencial que tienen estas jóvenes deportistas para el futuro.