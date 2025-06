La semana pasada, la provincia de San Juan vivió una nueva velada de boxeo. La misma tuvo como escenario el Aldo Cantoni, donde cientos de personas vieron a su coterráneo “Pacman” Fernández consagrarse campeón. Sin embargo, la novedad que causó asombro fue el video que posteó su rival asegurando que la pelea estuvo arreglada porque sobornaron a los jueces.

En un metraje que dura casi 10 minutos y que publicó en su Facebook, Néstor “Tito” Abdallah contó cómo fue su experiencia en San Juan. Allí aseguró que los hermanos de Fernández fueron a buscarlo a su hospedaje para ofrecerle dinero a cambio de que se dejara perder en el ring.

El boxeador nacido en Junín contó en el video que les dejó en claro que no iba a aceptar por una cuestión de principios. El pugilista aseguró que una de estas personas le dijo que sabía que él iba a cobrar $2 millones por luchar, entonces ofrecía darle cuatro veces más. Ante la negativa, habría elevado su oferta hasta los $16 millones, recibiendo la misma respuesta por parte de “Tito”.

Abdallah, luego de esto, detalló una serie de irregularidades que notó tanto él como los miembros de su equipo de trabajo durante la velada. Se quejó principalmente de la duración del enfrentamiento boxístico y porque habrían disputado menos rounds de los acordados.

“Cuando yo estaba en el vestuario, entró el referí y me dijo que la pelea iba a ser a 8 rounds. Yo no lo podía creer, estábamos definiendo un título latino. Las condiciones para la pelea eran horribles. Empezamos a pelear y no sacaba una mano Fernández (...). Cuando estaba en el rincón le decía a mi mujer que grabara y Hernán Salvo (presidente de la Comisión de Box Amateur de la FAB) no la dejaba”, denunció.

Luego de esto, siguió relatando las irregularidades que habrían ocurrido por parte de la organización. “Los fallos fueron terribles, todos para él (...) Siempre que estoy arriba peleando miro el cartel que suben para ver cuál es el round. Miro y era el sexto, cuando voy a arrancar el séptimo miro el cartel con el ocho. Otro técnico me dijo que estaban siendo rounds de 2 minutos, mi viejo lo controló y era verdad, así que peleamos por el título latino a 7 rounds de 2 minutos”, aseguró.

Luego de estas graves acusaciones, Diario 13 se contactó con la Secretaría de Deportes. Fuentes oficiales remarcaron que ellos no formaron parte de la organización del evento, sino que simplemente brindaron su apoyo. Sin embargo, destacaron que si Abdallah realmente considera que lo relatado es real, podría haberlo denunciado en el momento en que ocurrió, no luego de haber perdido la pelea.