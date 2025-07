En la definición por el título mundial del CMB peso Welter entre Manny Pacquiao y Mario Barrios, surgió una polémica porque la pelea terminó en empate. El periodista deportivo especializado en boxeo, Fabio Gabri, dialogó con Canal 13 San Juan y explicó los fundamentos de por qué fue una correcta decisión de los jueces.

“Fue un fallo mayoritario. Por lo que yo vi, Pacquiao no perdió la pelea. Posiblemente por una cuestión afectiva esa fue la decisión de la pelea”. Agregó que fue una buena pelea y que vio un poco más lento a Pacquiao, aunque hay que tener en cuenta la edad del boxeador. “Hizo una pelea muy inteligente y respetó al rival”.

Asimismo, afirmó que Barrios no arriesgó mucho por respeto al rival. “Una mano bien puesta en el boxeo tira abajo a cualquiera. La pregunta está en quién hace lo que quiere hacer y quién hace lo que puede. En esta pelea, dominó Pacquiao”.

Artes Marciales Mixtas

Con respecto a las artes marciales mixtas (MMA), el profesional argumentó que no le gusta esta disciplina porque es “muy encarnizado. Todos dicen que el boxeo es muy violento pero se trata del arte de pegar y no dejarse pegar. No me gusta el hecho de que una vez que el rival está en el suelo le sigan pegando”

“La artes marciales mixtas van a seguir creciendo porque se metió en el negocio la televisión. Esta disciplina es muy televisada y un gran negocio”, concluyó.