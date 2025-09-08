La Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni visitará a Ecuador en Guayaquil, pero lo hará con varias bajas significativas, entre ellas la de Lionel Messi, quien no viajó para tener descanso luego de disputar su último partido oficial con la Albiceleste en territorio argentino.

Ante esta ausencia, se confirmó quién será el encargado de portar la camiseta más emblemática del fútbol argentino. Según informó Cristian Camiño en TNT Sports, el elegido es Thiago Almada, mediocampista surgido en Vélez que tendrá la gran responsabilidad de llevar la número 10 en este encuentro.

Para el joven futbolista, que pelea por consolidarse en la lista de convocados de cara al Mundial 2026, será un momento especial: será titular y tendrá la oportunidad de mostrar su jerarquía en un duelo exigente.

En paralelo, Lionel Scaloni también confirmó quién llevará la cinta de capitán. El entrenador destacó la trayectoria y compromiso de Nicolás Otamendi, asegurando que será el líder dentro de la cancha. “Otamendi es un jugador que será recordado por todo lo que nos dio. Ha jugado incluso lesionado y en contra de su club. Fue importantísimo en este proceso”, expresó el DT en conferencia de prensa.

De esta manera, Argentina saltará al campo de juego con Thiago Almada vistiendo la histórica número 10 y Otamendi como capitán, en un partido que servirá para cerrar la fase clasificatoria y seguir afianzando al grupo que defenderá la corona mundial en 2026.