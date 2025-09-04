Independiente quedó oficialmente eliminado de la Copa Sudamericana luego de la resolución emitida por Conmebol, que responsabilizó al club argentino por los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile.

El encuentro había sido suspendido al inicio del segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1-1, resultado que favorecía a los chilenos gracias a su victoria 1-0 en la ida. Tras analizar los descargos de ambas instituciones y las audiencias realizadas, el tribunal decidió clasificar a Universidad de Chile a la siguiente fase, donde se medirá con Alianza Lima en el estadio de Coquimbo, a puertas cerradas.

Además de la eliminación, Independiente fue sancionado con siete partidos sin público como local y sin hinchas visitantes en igual cantidad de encuentros de competiciones internacionales, además de una multa de 250 mil dólares. Universidad de Chile recibió la misma restricción disciplinaria y una multa de 150 mil dólares, que comenzará a cumplirse en la llave frente a los peruanos.

Desde el Rojo apuntaron contra la parcialidad visitante. Según denunciaron, los hinchas chilenos comenzaron a destrozar instalaciones del estadio y lanzaron objetos a los simpatizantes locales mucho antes del inicio del partido. Por eso, el presidente Néstor Grindetti reclamó que la U debía ser eliminada y que Independiente debía avanzar de ronda, o, en su defecto, que el duelo se jugara en una sede neutral.

Sin embargo, la decisión final de Conmebol fue contundente: Independiente quedó descalificado de la competencia y Universidad de Chile jugará los cuartos de final.