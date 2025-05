Presentaron el Mundial de Clubes Femenino que tendrá al Cantoni como escenario

En la tarde de este miércoles fue presentado un evento deportivo que es muy esperado por todo el mundo del hockey de San Juan. En conferencia de prensa, se realizó la presentación oficial del 1°Campeonato Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines femenino, que contará con importantes figuras, y que comenzará el viernes 2 de mayo, en el Estadio Aldo Cantoni.

El secretario de Deportes de la Provincia, Pablo Tabachnik contó al móvil de Canal 13 que San Juan también se hará cargo de la organización de la edición 2026 de los Mundiales de Clubes de Hockey sobre Patines.

La presentación se realizó en la Sala de Prensa Dante Pantuso, y contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, el presidente de Real Federación Española de Patinaje y presidente de Comisión Técnica Mundial de Hockey sobre Patines de la World Skate, Carmelo Paniagua, Daniel Martinazzo, miembro del Comité de la World Skate Rink Hockey y Presidente de la World Skate América Rink Hockey Technical Commission, Pablo Aubone director de la Agencia San Juan Deporte y Roberto Roldán, presidente de la Federación Sanjuanina de Patín.

El secretario Pablo Tabachnik, comentó: “Bienvenidos a San Juan, espero que tengan una linda estadía, que disfruten mucho de la provincia, que disfruten mucho de la pasión del hockey sobre patines de San Juan, que puedan disfrutar, de lo mucho que tiene para ofrecerle San Juan como destino. Y si no tienen mucho tiempo por la competencia, espero que las chicas sanjuaninas le hagan conocer todas las virtudes que tenemos los sanjuaninos. Contarles que dentro de los eventos deportivos y de la política que lleva adelante el gobernador Marcelo Orrego, el deporte es uno de sus pilares, es por ello hay una inversión muy grande, tanto en programas deportivos, capacitaciones, como así también en eventos, en acercar al deporte a la gente. Es por ello que tenemos hoy representado uno de los deportes emblemas que tiene la provincia, como lo es el hockey sobre patines”.

Cuando Carmelo Paniagua dio su palabra, confirmó que la vieja Copa Intercontinental, es reemplazada desde este año, por esta 1° Edición del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines. Reconociendo el valor de la provincia en el hockey, el dirigente español comentó:” Esto no es por casualidad, esto viene de una conversación que mantuvimos. San Juan es la capital mundial del hockey sobre patines, esto no lo que no tiene nadie, sin ninguna duda ninguna y en lo últimos eventos se han hecho aquí. Queríamos que San Juan fuese la primera la sede de este primer campeonato del mundo, tanto femenino como masculino, porque realmente se merece que los equipos, y sobre todo la organización, fuesen de la ciudad donde el hockey sobre patines se vive con mayor intensidad en el mundo. Yo cuando voy por pistas de Portugal, España, Italia, Francia, o en Colombia, el hockey se vive, sí, pero aquí es donde realmente se disfruta esta pasión por el hockey y tengo que decir una cosa muy importante: si no llega a ser por el Gobierno de San Juan esto no se hubiese celebrado”.

Gran dirigente local e internacional, gran artífice de la designación de la provincia como sede del Mundial de Clubes, es Daniel Martinazzo, quien comentó: "En el mes de enero ya pudimos concretar que San Juan fuera sede de los dos campeonatos del mundo, masculino y femenino, lo que significa algo muy importante para el hockey sobre patines femenino, significa que los tres campeonatos del mundo que se han realizado, se han realizado en San Juan. Así que eso para la provincia es algo que enorgullece. Todos hemos sumado, el Comité Internacional, con su buena voluntad, la World Skate, y por supuesto a quien llevaba la bandera, el Gobierno de la Provincia, para poder concretar todo esto. Así que hoy día es un día de fiesta”.

Una vez que cada integrante de la mesa dio su palabra, los periodistas presentes comenzaron con sus consultas y ante el requerimiento a Carmelo Paniagua, confirmó que San Juan sería sede de la 2° edición de los Mundiales de clubes 2026, a lo que el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, contestó: "Para nosotros es un honor recibirlos y estamos siempre dispuestos a ser organizadores de eventos de gran magnitud. Esperamos repetir, Carmelo, el año próximo, son las conversaciones que estamos llevando adelante” sentenció sin asegurar 100 % esta afirmación del dirigente de la World Skate

Los equipos participantes ya se encuentran en la provincia y algunas de sus jugadoras estuvieron presentes en la Conferencia de Prensa. Mañana jueves 1° de mayo será el día para que los equipos participantes entrenen en la pista de parqué del Cantoni. Los equipos sanjuaninos, no acostumbrados a esta superficie, lo vienen haciendo hace unas semanas atrás, pero los equipos españoles, recién tomarán contacto con la pista en el día de mañana y el viernes 2 de mayo en jornada matutina.

Entradas

La venta de entradas continúa en el sitio Autoentrada.com y tienen un valor de $ 15.000.- para la platea oeste y $ 6000.- la entrada general, que incluye la platea esta y las cabeceras norte y sur.

Fixture

Viernes 02 de mayo

19:00 - Club Patín Esneca Fraga (ESP) vs. Concepción Patín Club (ARG) – Semifinal 1

21:30 - CP Vila Sana (ESP) vs. Deportivo Aberastain (ARG) – Semifinal 2

Domingo 04 de mayo

18:00 - Partido por el tercer puesto (perdedor semifinal 1 vs. perdedor semifinal 2)

20:30 - Partido por el primer puesto (ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2).