Este lunes, la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF), presentó la denuncia a la Justicia sanjuanina por presuntas apuestas ilegales. Tras formalizarse el tema y convertirse en una causa, comenzó una investigación. Ezequiel Zamora, abogado de la institución, señaló en el programa Todos Vivos de Canal 13 que no descartan que haya sancionados.

Independientemente de las medidas que tome la justicia sanjuanina a partir de esta denuncia, el abogado de la LSF confirmó que, si de la investigación surgen nombres de personas vinculadas de alguna manera a la liga sanjuanina, comunicarán al Consejo Federal para que "tomen las medidas suficientes y necesarias", asegurando que pueden ser suspensiones. Además, Zamora comentó que ya que hay antecedentes recientes. "Cuatro futbolistas de la Primera C de Buenos Aires que fueron suspendidos", señaló.

En el ámbito local, el antecedente de suspensiones se dio por una acalorada discusión entre dos árbitros y el presidente Valiente. Estas sanciones se originaron el 16 de mayo, cuando en la sede de la liga, por convocatoria de la máxima autoridad de la institución, se reunieron para tratar las presuntas irregularidades vinculadas al fútbol sanjuanino. Lejos de darse una instancia de diálogos, los árbitros Pablo Núñez y Gabriel González fueron suspendidos por el término de 2 años y 7 meses.

La sanción quedó asentada en el expediente N° 254 y fue oficializada el 4 de junio bajo la aplicación del Artículo 266 del Reglamento de Transgresiones y Penas (R.T.P.), que habilita la suspensión de actores involucrados en actos considerados como faltas graves dentro del ámbito federado.

Sobre la presentación de la denuncia, Zamora comentó que, tras recabar la información posible y los documentos necesarios, acudieron a la Justicia, buscando que se resuelva la situación.

Así como en una reciente entrevista a Canal 13, el presidente de la LSF, Juan Valiente, no quiso dar detalLes de las pruebas presentadas a la Justicia, el abogado de la institución eligió no aportar estos datos. El profesional argumentó que estas pruebas aportadas están en estudio de la fiscalía que intervino en el caso, por lo que quieren ser respetuosos del trabajo de la Justicia. Lo que si reveló fue que solicitaron la investigación de personas, y facilitaron las páginas (nombres) en donde estarían dándose las apuestas ilegales

El abogado de la LSF expresó: "A nuestro entender, se está utilizando de un modo indebido ya que la Liga Sanjuanina de Fútbol en ningún momento ha autorizado la utilización de su propio nombre, ni tampoco de los clubes afiliados para poder intervenir en este tipo de plataformas o portales digitales de apuestas"

La otra petición que la Liga Sanjuanina le realizó a la Justicia, fue que inicie una investigación exhaustiva respecto a aquellas personas que podrían estar involucrados en este delito que vienen afectando al fútbol sanjuanino.

Al recurrir a la Justicia con esta denuncia, la Liga Sanjuanina busca que no se utilice el nombre de la Liga o alguno de sus clubes afiliados, para este tipo de movimientos, sin previa autorización.

Zamora adelantó que en la reunión de Consejo Directivo que se desarrollará en horas de la noche de este lunes, conocerán la opinión de los clubes afiliados. Desde la LSF entienden que ninguna de estas instituciones prestó el consentimiento para que los logos de sus clubes, sus escudos y sus nombres figuren en estos portales.

"Por este camino hemos actuado, para todo aquel que tenga intervención o alguna vinculación con el fútbol, no esté dentro del ámbito de apuestas, cuidando justamente el nombre de la Liga Sanjuanina de Fútbol y de los clubes que entiendo no tienen ningún beneficio sobre esto y que incluso están siendo perjudicados porque muchas personas pueden creer que los propios clubes están detrás de esto y entiendo que no es así. La Liga Sanjuanina de Fútbol no avala estas prácticas", sostuvo.