En la noche de este lunes San Martín de San Juan perdió por 2-0 con Platense y no levanta cabeza en el Torneo Apertura. Tras esta nueva derrota, Raúl Purruco Antuña habló en rueda de prensa y anunció que ya presentó la renuncia.

Con esta nueva derrota, San Martín se hundió en el fondo de la tabla de la Zona B con 6 unidades, producto de tres empates (dos de ellos en cero) y una victoria. Hasta ahora, sigue siendo la remontada contra Belgrano, con un 3-1 final, el único triunfo del equipo sanjuanino en la elite del fútbol argentino.

Después de esta nueva derrota, Purruco habló en rueda de prensa y reconoció que ya presentó su renuncia. “Hay que darse cuenta de cuándo se debe dar un paso al costado, siempre dije que San Martín está sobre las personas, sobre los nombres propios de las instituciones”, aseguró el DT.

Luego, el verdinegro aseguró que “es un momento justo para que venga alguien y se encuentre con un plantel extraordinario de personas profesionales” y aclaró que su renuncia no implica un alejamiento inmediato, sino que se quedará en el club hasta que encuentren a otro técnico.

Al momento de hablar de la dirigencia, Antuña dijo que “hay buena convivencia, creo que llegó el momento. Nos vamos dolidos, pero no era la idea de irse así. Me duele por las cosas que se dicen de la dirigencia. Son ingratos los que no apoyan a esta directiva”, cerró.