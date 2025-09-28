Racing venía con el ánimo por las nubes tras lograr la clasificación a semis en la Libertadores, mientras que Independiente todavía no ha ganado en este Torneo Clausura y este domingo estrenaba técnico. Con esa previa salieron los eternos rivales a disputar una nueva edición del clásico de Allevaneda, que, en esta oportunidad, terminó 0-0.

Por la fecha 10º del Torneo Clausura, en un encuentro interzonal, La Academia y el Rojo no se sacaron ventajas, aunque hubo situaciones en ambos bandos para marcar un gol. En el Cilindro, los dirigidos por Gustavo Costas y Gustavo Quinteros mostraron buenos ratos de gran fútbol, pero no lograron construir situaciones de peligro que terminaran en la red contraria.

Con este resultado, el equipo blanquiceleste quedó ubicado en la 12º posición de la Zona A con 11 unidades. Por el otro lado, el Rojo se hunde en la 15º posición de la Zona B con tan solo 5 unidades y ningún partido ganado.

Boca complicó su clasificación a la Libertadores

En un partido cargado de tensión y emociones en los últimos minutos, Boca Juniors fue derrotado por Defensa y Justicia por 2 a 1, en la décima fecha del Torneo Clausura. Abiel Osorio marcó el gol de la victoria para el Halcón en el minuto 93, mientras que Leandro Paredes había empatado transitoriamente desde el punto penal a los 87 minutos. Con este resultado, Boca queda temporalmente fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 y deberá recomponerse de cara a los partidos restantes.

El primer tiempo estuvo marcado por el aburrimiento y pocas llegadas de los equipos a los arcos. El equipo dirgido por Miguel Angel Russo, quien no estuvo presente por problemas de salud, estuvo bajo la conducción de Claudio Úbeda. El xeneize fue quien tuvo más ocasiones de llegada, pero el arquero Enrique Bologna y la mala puntería de los de La Boca impidieron la ventaja.

A partir de los 80 minutos comenzó a “picarse” el partido. A los 83', el árbitro cobró un penal para los locales, quienes aprovecharon el tiro desde el punto de penal y Osorio amplió la diferencia. Dos minutos después, hubo un penal porque Kevin Gutiérrez le cometió una clara falta a Ander Herrera y Baliño cobró la pena máxima. Frente a ello, Leandro Paredes marcó el empate.

Casi cerca del silbatazo final, a los 93', Abiel Osorio apareció por sorpresa en el segundo palo y clavó el segundo para Defensa y Justicia. De esta forma, el xeneize se quedó sin posibilidades temporalmente de clasificar a la Copa Libertadores.

