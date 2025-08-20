Racing Club logró una clasificación épica a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras imponerse por 3-1 ante Peñarol de Uruguay en el estadio Presidente Perón. El conjunto dirigido por Gustavo Costas revirtió la derrota 0-1 sufrida en Montevideo con un partido intenso, emocionante y bajo una lluvia que no dio tregua.

Desde el arranque, la Academia mostró decisión y carácter. Presionó alto, encerró a su rival y a los seis minutos logró igualar la serie en el global: Maravilla Martínez, atento en el área chica, empujó la pelota tras un cabezazo de Rojo y puso el 1-0 parcial.

Peñarol reaccionó rápido y empató a los 14′ con un cabezazo de Nahuel Herrera, tras un córner desde la derecha. El 1-1 parcial dejaba nuevamente la serie a favor de los uruguayos, pero Racing no se rindió.

El segundo tiempo fue una batalla. La cancha rápida y el clima agregaron dificultad a un duelo ya cargado de tensión. Peñarol se replegó y buscó resistir, mientras Racing insistía por todos los frentes.

A los 79 minutos llegó el golpe clave: un penal bien sancionado por falta sobre Maravilla Martínez fue ejecutado por el propio delantero, quien con categoría marcó el 2-1 y renovó las esperanzas.

Ya en tiempo adicionado, Franco Pardo apareció en soledad dentro del área y conectó de cabeza un centro preciso de Martirena para sentenciar el 3-1 definitivo, que desató la euforia en Avellaneda.

Con esta victoria, Racing se metió entre los ocho mejores de América y enfrentará a Vélez Sarsfield, que viene de eliminar a Fortaleza de Brasil. El cruce promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final del certamen continental.