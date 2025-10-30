Racing Club quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda. El conjunto de Gustavo Costas no pudo revertir la derrota sufrida en la ida (1-0 en el Maracaná) y se despidió del certamen continental frente a su gente, en una noche donde el arquero Agustín Rossi fue la gran figura.

El partido, correspondiente a la semifinal de vuelta, tuvo un inicio intenso. Racing avisó temprano con un cabezazo de Conechny tras centro de Mura, pero Rossi respondió con una notable atajada, enviando la pelota al córner. Del otro lado, Flamengo replicó con una jugada colectiva que terminó con Varela cara a cara con Cambeses, quien logró tapar con el cuerpo y mantener el cero.

A los 35 minutos, De Arrascaeta generó la acción más clara del primer tiempo: tras recuperar en el medio, el uruguayo encaró y quedó mano a mano, pero Cambeses volvió a lucirse bloqueando el remate con el rostro.

El complemento arrancó con polémica. A los 10 minutos, Gonzalo Plata fue expulsado por un manotazo a Marcos Rojo, acción detectada por el juez de línea y confirmada por el árbitro chileno Piero Maza. Con el hombre de más, Racing se volcó en ataque, pero se topó una y otra vez con un inspirado Rossi.

Minutos después, el árbitro volvió a estar en el centro de la escena al mostrarle roja directa a Rojo por un presunto codazo, aunque el VAR, a cargo del también chileno Juan Lara, lo llamó a revisar la jugada. Tras observar el video, Maza corrigió su decisión al constatar que se trató de un choque de cabezas.

El 0-0 final selló la clasificación de Flamengo a la gran final, donde enfrentará a Palmeiras o Liga de Quito.