El Verdinegro sanjuanino, tras un partido para el infarto, obtuvo el boleto y su pase a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional, luego de vencer a All Boys en el global por 3-2.

El encuentro de vuelta en el estadio Hilario Sánchez estuvo marcado por polémicas, algunos disturbios y varias expulsiones.

En diálogo con el programa Modo Siesta, el DT de San Martín, Raúl “Purruco” Antuña destacó el desempeño de sus jugadores, el acompañamiento del público local y aprobó la labor de árbitro Fabricio Llobet.

Sobre la victoria sanjuanina, Antuña indicó que poco disfrutaron del resultado ya que tienen la cabeza puesta en el choque del próximo domingo desde las 17 horas en Mataderos, frente a Nueva Chicago.

“Ya estamos pensando en lo que viene, no hay tiempo para disfrutar ni para festejar. Desde el lado que nos toca estamos enfocados en otra final que tenemos por delante este domingo, confiados, con las expectativas lógicas de jugar una semifinal que va a ser tan compleja como las series que hemos ido pasando”, indicó el director técnico.

A la vez que se mostró tranquilo, “en el sentido en que tenemos un plantel de jugadores inteligentes y que vienen haciendo muy bien las cosas, con predisposición al trabajo, las cosas se están dando como lo pensábamos y esperamos seguir en la lucha por el segundo ascenso”.

Con respecto al choque frente a All Boys, Antuña dijo que no esperaba un partido complicado como el que resultó serlo, “con momentos de incertidumbre, pero siempre tranquilos, el equipo reaccionó y lo que puedo resaltar es el carácter y la personalidad de los jugadores”.

Sobre las “polémicas” del encuentro, ‘Purruco’ aseguró que, en la jugada previa al empate del equipo sanjuanino, “la imagen es clara, no hay mano. Y si hubiese pegado en la mano, no había intención, están justificando con esto que ellos no pasaron a la semifinal”.

“No entiendo el enojo en la gente de ‘Albo’, se la agarraron contra el árbitro y las expulsiones han estado muy bien”.

Sobre el cierre, el DT se mostró en contra de las situaciones de violencia que ocurrieron durante el encuentro y volvió a poner en relevancia la actuación del referee: “Se esconden detrás de como actuó el árbitro y lo de Llobet fue extraordinario, ellos sintieron impotencia y actuaron así”, finalizó.