Tras la caída por 2-0 ante Belgrano en Córdoba, Diego Martínez anunció su renuncia como entrenador de Boca. Si bien se sabía que tenía las horas contadas, sobre todo por la presencia del presidente Juan Román Riquelme en el vestuario minutos después del gol de Franco Jara, el DT decidió explicar los motivos de su salida, de forma escueta, en la conferencia de prensa.

No fue solo la derrota contra el Pirata lo que llevó al ciclo actual pegado a las cuerdas. La eliminación de la Copa Sudamericana en octavos de final con Cruzeiro, el principal objetivo del semestre, y las sucesivas pérdidas ante Racing y River, cuya formación titular estuvo compuesta por mayoría de suplentes, conformaron un caldo de cultivo que terminó de explotar en el estadio Julio César Villagra. A pesar de que se mantuvo invicto hasta el partido con el Millonario en La Bombonera, el equipo no gana de visitante desde mayo, cuando superó a Central Córdoba por 4-2 en Santiago del Estero.

"Hoy no va a haber el ida y vuelta que tenemos para hablar de fútbol, simplemente para informarles que presenté la renuncia. Hablé primero con la gente del Consejo, después con el presidente y después con los futbolistas. No vamos a continuar de nuestra función como cuerpo técnico. Quiero agradecer a la institución, agradecer al presidente por confiar en mí para llevar adelante una idea", declaró el entrenador en la apertura del habitual feedback con los medios.

En este sentido, Martínez explicó: "Creo que en este momento, más allá de sentir que somos todos un poco responsables, es lo más sano por ahí que nosotros dejemos el cargo. Tratar de esa manera que los muchachos puedan salir adelante de este difícil momento".

El ciclo iniciado en enero de este año duró 45 partidos, de los cuales el Xeneize ganó 21, empató 13 y perdió 11.

Aunque todavía el tema está muy candente, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme comenzará a buscar a su sucesor en las próximas horas, luego de una reunión dirigencial pautada para este domingo. El candidato que más pidieron los hinchas en las últimas semanas fue Guillermo Barros Schelotto, quien dirigió al equipo entre 2016 y 2018, cuando perdió la final de la Copa Libertadores frente a River en Madrid. En principio, será Mariano Herrón quien tomará el rol de entrenador interin y dirigirá la práctica del lunes.

Riquelme rompió el silencio sobre la salida de Martínez de Boca y criticó el nivel del plantel

El ídolo del Xeneize habló con los medios presentes en Córdoba y se refirió a la renuncia del coach de 45 años. "Fue el técnico y habló con ustedes, no sé que quieren que les digan. ¿Qué quieren que les diga? Ya está. Estamos dolidos, estamos tristes porque queremos que el equipo compita".

Juan Román Riquelme, sobre la salida de Diego Martínez de BocaJuan Román Riquelme, sobre la salida de Diego Martínez de Boca

Además, fue crítico con el nivel general del plantel: "Quiero mandarle un abrazo grande a los hinchas y pedirles disculpas, porque el equipo no está compitiendo como lo tenemos que hacer y tenemos que mirar para adelante. Tenemos muchos partidos y a partir del día lunes hay que empezar a pensar en Argentinos Juniors".

Si bien no ahondó en la búsqueda de un sucesor, lo más fuerte de la palabra del Diez estuvo relacionada con el análisis del rendimiento en los últimos tres compromisos, que terminaron con derrotas ante Racing, River y Belgrano. "Mañana tienen libre y el lunes entrenan. Tendrán el día para pensar y analizar. Esto es fútbol, es un deporte con mucha emoción y nervio. En el deporte hay que competir y nosotros no lo estamos haciendo. Parece que estamos en la guerra, pero no lo vivo así. Trato de ser sincero. No estamos compitiendo como se merece este deporte", concluyó.

Desde que el Torero asumió el liderazgo del fútbol en Boca, primero como vicepresidente en diciembre del 2019 y ahora como mandamás, fueron seis los técnicos que pasaron por el banco de los suplentes y lo dejaron por motu propio o pedido dirigencial: Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Mariano Herrón, Jorge Almirón y el propio Martínez. Cabe aclarar que Herrón siempre lo ocupó como interino y nunca fue ratificado definitivamente en el puesto.

Otro dato de vital importancia es que es el segundo entrenador del ciclo que se marcha sin haber levantado títulos en su estadía en el corralito de Brandsen 805. El último trofeo que entró a las vitrinas de La Bombonera fue la Supercopa Argentina de marzo de 2023, que el Xeneize le arrebató a Patronato gracias a un hat-trick de Darío Benedetto, hoy en Querétaro de México.