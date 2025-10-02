El fútbol sanjuanino amaneció este jueves con una noticia que sorprendió a propios y extraños: Mauricio Acosta presentó su renuncia indeclinable como presidente del Club Atlético Unión de Villa Krause, cargo que había asumido en septiembre de 2023.

La decisión fue comunicada a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales, donde el dirigente no escondió sus motivos. “¡Cansado del apriete!”, escribió, en alusión a los conflictos que venía enfrentando. Entre ellos, mencionó las tensiones con algunos jugadores por el retraso de 15 días en el pago de sueldos, que aclaró que se abonarán el próximo 15 de octubre, y las presiones de la barra.

“Me toca dejar mi lugar como presidente y desearles el mejor de los éxitos al que me suceda, ahora más que nunca con el apoyo de su gente. Una institución tan grande necesita estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo en su comunicado.

Acosta también puso en valor lo conseguido durante su gestión: la consagración del club como campeón del Torneo Apertura, la habilitación para disputar el Torneo Regional Federal Amateur y el trabajo encabezado por el cuerpo técnico de Eduardo Magallanes.

Agradeció a los dirigentes que lo acompañaron y subrayó la política de cero tolerancia a la violencia que impulsó en la institución. Finalmente, aseguró que seguirá a disposición del club y del fútbol sanjuanino. “Dejo la institución con las cuentas al día, sin juicios ni obligaciones contractuales”, cerró el dirigente.