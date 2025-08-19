El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte, informó la reprogramación de la 6° y 7° fecha de la Temporada de Pista de Ciclismo, originalmente previstas en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Según el comunicado oficial, la 6° fecha, organizada por la Fundación El Progreso y el Club Ciclista Sol Naciente, pasa del viernes 22 de agosto al viernes 5 de septiembre. En tanto, la 7° fecha, a cargo de la Fundación Payaso Valdez, se traslada del domingo 31 de agosto al viernes 12 de septiembre.

El motivo de esta modificación en el calendario responde a la realización del Torneo Nacional Absoluto de Patinaje Artístico 2025, evento que se desarrollará en el mismo escenario entre el 22 de agosto y el 4 de septiembre, y que reunirá a más de 1.600 deportistas provenientes de diferentes provincias del país.

La competencia, que forma parte del calendario mundial de la disciplina, convertirá a San Juan en epicentro del patinaje artístico durante casi dos semanas, motivo por el cual se reorganizó la actividad ciclística para garantizar el correcto desarrollo de ambos deportes.

Desde el Ministerio destacaron que la decisión fue tomada de manera consensuada con la Federación Ciclista Sanjuanina y los clubes organizadores, priorizando la coordinación de los calendarios deportivos y el uso eficiente de las instalaciones.

Con esta medida, se reafirma el rol del Velódromo Vicente Alejo Chancay como polo deportivo de relevancia nacional, tanto para el ciclismo de pista como para otras disciplinas que encuentran allí un espacio de competencia de alto nivel organizativo y técnico.