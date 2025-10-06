El episodio se viralizó luego de que comenzaran a promocionarse cenas exclusivas en Londres para “conocer a la madre de Lamine Yamal”, generando críticas y especulaciones. En ese contexto, Zarandona explicó que fue contratado como intermediario por una empresa de eventos para armar la cena y que él se encargó de contactar a Sheila Ebana. Según su versión, ella no tiene participación en la organización ni en la fijación de condiciones; su papel se limita a asistir como invitada.

El evento, denominado Football Fans Christmas Party, había despertado gran interés entre los aficionados, quienes veían en la cena una oportunidad única de conocer un vínculo directo con la figura emergente del fútbol mundial. No obstante, Zarandona enfatizó que los precios, la logística, el lugar y los cambios que se hagan dependen exclusivamente de la empresa organizadora, sin intervención de la madre de Yamal.

Ante el furor mediático, los organizadores anunciaron recientemente que la cena se llevará a cabo en un nuevo hotel en Londres, el Leonardo Royal Hotel London City, el 7 de noviembre, manteniendo la validez de las entradas ya adquiridas y ofreciendo reembolsos para quienes no puedan asistir.

Este episodio pone en evidencia cómo la figura de Yamal trasciende el ámbito deportivo y se inserta también en prácticas mediáticas y de marketing que buscan aprovechar la atracción que genera su entorno. Aunque la madre del jugador ha sido el centro de atención, su desvinculación formal de la organización del evento abre interrogantes sobre quién realmente obtiene rédito de estas cenas.