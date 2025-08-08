El pasado jueves por la noche, los amantes del fútbol sanjuanino recibieron una caricia al alma. Esto se debe a que la figura destacada del partido que enfrentó a Estudiantes con Independiente Rivadavia fue nada más ni nada menos que el sanjuanino Fabricio Pérez.

El muchacho de apenas 19 años de edad está sumando más minutos que nunca de la mano de Eduardo Domínguez. Prácticamente se adueñó de la banda derecha del ataque "Pincha" y en esta última fecha demostró por qué el DT confía tanto en él.

Cuando el partido había comenzado hacía apenas 8 minutos, el sanjuanino ya puso en ventaja a su equipo. Aprovechando un centro de Benedetti que buscaba la cabeza de Lucas Alario, pero que se fue largo, Pérez controló con la pierna derecha y remató de zurda cual nueve de área.

De esta forma, Fabricio anotó su segundo gol con la camiseta del club platense, el primero en condición de local, por lo que recibió el amor de toda la hinchada. Sin embargo, su gran actuación no terminó con ese grito de gloria.

5 minutos antes de que los equipos se fueran al entretiempo, el sanjuanino se encargó de patear un tiro libre desde su banda. Allí, con una precisión increíble, la pelota fue directa a la cabeza de Leandro González Pírez, que terminó anotando el 2 a 0 transitorio, ya que el encuentro terminó 2 a 1.

Mirá el resumen del partido completo: