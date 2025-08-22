River Plate dio un paso clave en la Copa Libertadores 2025 al derrotar a Libertad de Paraguay en una definición por penales que mantuvo en vilo a los hinchas en el Estadio Monumental. Tras el 0-0 de la ida, el partido de vuelta terminó 1-1 en el tiempo regular y se resolvió desde los doce pasos, donde River fue más efectivo y ganó 3-1.

En la tanda, Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta convirtieron para River, mientras que Martín Silva le contuvo el disparo a Marcos Acuña. La figura estuvo en el arco local: Franco Armani atajó el penal decisivo a Marcelo Fernández, asegurando la clasificación.

Por el lado de Libertad, solo convirtió Diego Viera, mientras que Jorge Recalde y Hernesto Caballero fallaron sus remates, lo que selló la eliminación paraguaya.

Durante los 90 minutos, River se había puesto en ventaja gracias a un gol de Sebastián Driussi a los 28 minutos del primer tiempo. Sin embargo, antes del descanso, Robert Rojas –ex jugador millonario– marcó el empate para Libertad a los 43 minutos.

En el complemento, el local sufrió la expulsión de Giuliano Galoppo a los 7 minutos, tras recibir la segunda amarilla. Con un hombre menos, River resistió el empuje del rival hasta forzar la definición por penales.

Con la clasificación en el bolsillo, River deberá enfrentar a Palmeiras de Brasil en cuartos de final, un duro cruce que se jugará entre el 16 y 17 de septiembre. El equipo paulista viene de eliminar a Universitario de Perú (4-0 en Lima y 0-0 en San Pablo).

Antes de ese compromiso internacional, los dirigidos por Marcelo Gallardo volverán a la competencia local: el próximo lunes visitarán a Lanús a las 21.15.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025