River se metió en las semifinales de la Copa Argentina 2025 al vencer este jueves por 1-0 a Racing en el estadio Gigante de Arroyito. El único gol del partido fue obra de Maximiliano Salas, exjugador de la Academia, quien convirtió en el inicio del encuentro y desató la bronca de los hinchas rivales.

El tanto tuvo un condimento especial: se trató del primer grito de Salas contra su exclub, donde lo acusan de haber “traicionado” al pasar a River. Tras su festejo, el clima se tensó tanto en las tribunas como en el campo de juego.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo supo sostener la mínima ventaja en un desarrollo abierto, donde Racing buscó con intensidad, pero no logró quebrar el arco defendido por Franco Armani. La tensión creció con el correr de los minutos y derivó en un final caliente.

Maravilla Martínez fue expulsado por conducta violenta, lo que dejó al conjunto de Avellaneda con un hombre menos y encendió aún más los ánimos. También se produjeron cruces entre varios futbolistas, con protagonismo de otro ex Racing, Marcos Acuña, que estuvo en el centro de las discusiones.

Con este triunfo, River accedió a las semifinales, donde enfrentará a Independiente Rivadavia, una de las sorpresas del torneo. El Millonario, además, mantiene intacto su sueño de sumar un nuevo título nacional en esta temporada.